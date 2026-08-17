Comfort Systems USA Aktie 672020 / US1999081045
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Comfort Systems USA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Comfort Systems USA von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Comfort Systems USA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Comfort Systems USA-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28.66 USD. Bei einem Comfort Systems USA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 34.892 Comfort Systems USA-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.08.2026 gerechnet (1’774.06 USD), wäre die Investition nun 61’900.21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6’090.02 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Comfort Systems USA belief sich zuletzt auf 62.47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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