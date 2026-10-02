Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Colgate-Palmolive-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren Colgate-Palmolive-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Colgate-Palmolive-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 74.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 134.880 Colgate-Palmolive-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’401.40 USD, da sich der Wert eines Colgate-Palmolive-Anteils am 01.10.2026 auf 84.53 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 14.01 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Colgate-Palmolive eine Börsenbewertung in Höhe von 68.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Colgate-Palmolive am 02.10.2026
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