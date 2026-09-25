Colgate-Palmolive Aktie 919477 / US1941621039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Colgate-Palmolive-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Colgate-Palmolive-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.050 Colgate-Palmolive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 85.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’113.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.34 Prozent.
Insgesamt war Colgate-Palmolive zuletzt 68.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!