S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätte eine Investition in Colgate-Palmolive von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Colgate-Palmolive-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 76.63 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Colgate-Palmolive-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13.050 Colgate-Palmolive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 85.32 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’113.40 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11.34 Prozent.

Insgesamt war Colgate-Palmolive zuletzt 68.59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch