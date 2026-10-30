S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investierten, hätten nun 1.405 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Colgate-Palmolive-Aktien wären am 29.10.2026 130.90 USD wert, da der Schlussstand 93.16 USD betrug. Mit einer Performance von +30.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive bezifferte sich zuletzt auf 74.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch