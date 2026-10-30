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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Colgate-Palmolive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Colgate-Palmolive von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Colgate-Palmolive-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Colgate-Palmolive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.17 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Colgate-Palmolive-Aktie investierten, hätten nun 1.405 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Colgate-Palmolive-Aktien wären am 29.10.2026 130.90 USD wert, da der Schlussstand 93.16 USD betrug. Mit einer Performance von +30.90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Colgate-Palmolive bezifferte sich zuletzt auf 74.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Colgate-Palmolive Co.
Analysen zu Colgate-Palmolive Co.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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