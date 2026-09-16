S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Coinbase von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde das Coinbase-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 327.91 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 30.496 Coinbase-Aktien. Die gehaltenen Coinbase-Aktien wären am 15.09.2026 5’248.70 USD wert, da der Schlussstand 172.11 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 47.51 Prozent eingebüsst.

Coinbase war somit zuletzt am Markt 50.45 Mrd. USD wert. Die Erstnotiz des Coinbase-Anteils fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Das Coinbase-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 381.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch