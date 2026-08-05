S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Coinbase von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coinbase-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 255.50 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Coinbase-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39.139 Anteile im Depot. Die gehaltenen Coinbase-Aktien wären am 04.08.2026 5’899.41 USD wert, da der Schlussstand 150.73 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41.01 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von Coinbase belief sich jüngst auf 38.60 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Coinbase-Aktie fand am 14.04.2021 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Coinbase-Papiers wurde der Erstkurs mit 381.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch