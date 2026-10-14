Coinbase Aktie 110289664 / US19260Q1076
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Papier Coinbase-Aktie: So viel hätte eine Investition in Coinbase von vor einem Jahr gekostet
Anleger, die vor Jahren in Coinbase-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Coinbase-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Coinbase-Aktie an diesem Tag 341.55 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Coinbase-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.293 Coinbase-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 181.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53.23 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 46.77 Prozent vermindert.
Coinbase markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47.20 Mrd. USD. Die Coinbase-Aktie ging am 14.04.2021 an die Börse NAS. Der erste festgestellte Kurs der Coinbase-Aktie lag damals bei 381.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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