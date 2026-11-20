Heute vor 3 Jahren wurde die Coherent-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Coherent-Anteile an diesem Tag 36.40 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Coherent-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 27.473 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 19.11.2026 5’904.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 214.94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +490.49 Prozent.

Insgesamt war Coherent zuletzt 41.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch