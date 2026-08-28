S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 28.08.2023 wurde das Coherent-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Coherent-Aktie an diesem Tag 35.96 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Coherent-Aktie investiert, befänden sich nun 27.809 Coherent-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’214.40 USD, da sich der Wert eines Coherent-Anteils am 27.08.2026 auf 295.39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 721.44 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Coherent bezifferte sich zuletzt auf 57.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch