Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
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09.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Coherent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coherent-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Coherent gewesen.
Am 09.10.2016 wurden Coherent-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 25.70 USD. Bei einem Coherent-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.911 Coherent-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Coherent-Papiers auf 302.35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’764.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1’076.46 Prozent erhöht.
Coherent war somit zuletzt am Markt 65.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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