Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cognizant-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cognizant-Aktie gebracht.
Am 21.09.2021 wurde die Cognizant-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 74.51 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Cognizant-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134.210 Cognizant-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’035.16 USD, da sich der Wert eines Cognizant-Papiers am 18.09.2026 auf 59.87 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 8’035.16 USD entspricht einer negativen Performance von 19.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cognizant bezifferte sich zuletzt auf 26.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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