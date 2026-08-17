S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognizant-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cognizant-Anteile betrug an diesem Tag 69.08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 58.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85.10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.90 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Cognizant belief sich zuletzt auf 26.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch