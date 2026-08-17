Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnendes Cognizant-Investment?
|
17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cognizant-Investment verlieren können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cognizant-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Cognizant-Anteile betrug an diesem Tag 69.08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.448 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 58.79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85.10 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 14.90 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Cognizant belief sich zuletzt auf 26.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Titel Cognizant-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cognizant von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Wert Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
29.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Börse New York: S&P 500 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Cognizant Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- US-Börsen uneins -- Anleger in Asien letztlich in Kauflaune - Gewinne an den Börsen in Fernost
Am heimischen Aktienmarkt ist ein Abwärtstrend zu sehen. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die US-Aktienmärkte finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost dominierten am Montag die Käufer das Geschehen.