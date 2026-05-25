Cognizant Aktie 922121 / US1924461023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Cognizant-Einstieg?
|
25.05.2026 16:02:16
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Cognizant eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde das Cognizant-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62.16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.609 Cognizant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 52.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.14 Prozent verkleinert.
Cognizant war somit zuletzt am Markt 24.99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?
Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cognizant Corp.
|
16:02
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
18.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Verluste in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.ch)
|
18.05.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
18.05.26
|S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognizant von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Cognizant Corp.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSignale für Friedensvereinbarung: SMI in Feiertagspause -- DAX klettert über 25'000 Punkte -- US-Börsen wegen "Memorial Day" geschlossen -- Asiens Börsen letztlich fest - Rekordhoch in Japan
Die Schweizer Börsen bleiben an Pfingstmontag geschlossen und auch in den USA wird aufgrund eines Feiertags nicht gehandelt. In Deutschland sind die Börsen hingegen geöffnet: Der DAX zeigt sich mit klaren Aufschlägen. Auch in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.