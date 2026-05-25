S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cognizant-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Cognizant-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 62.16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.609 Cognizant-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 52.75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 15.14 Prozent verkleinert.

Cognizant war somit zuletzt am Markt 24.99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch