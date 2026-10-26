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|Lukrativer Cognizant-Einstieg?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Cognizant-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognizant-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cognizant-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Cognizant-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 50.87 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Cognizant-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19.658 Anteilen. Die gehaltenen Cognizant-Papiere wären am 23.10.2026 1’386.67 USD wert, da der Schlussstand 70.54 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38.67 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Cognizant betrug jüngst 31.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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