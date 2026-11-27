Heute vor 1 Jahr wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Aktie betrug an diesem Tag 75.27 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 132.855 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (71.60 USD), wäre die Investition nun 9’512.42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.88 Prozent vermindert.

Am Markt war CMS Energy jüngst 22.39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch