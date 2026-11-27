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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CMS Energy von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in CMS Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr wurden CMS Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CMS Energy-Aktie betrug an diesem Tag 75.27 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die CMS Energy-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 132.855 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (71.60 USD), wäre die Investition nun 9’512.42 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4.88 Prozent vermindert.
Am Markt war CMS Energy jüngst 22.39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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