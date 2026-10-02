S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in CMS Energy von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der CMS Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 71.83 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.392 CMS Energy-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 88.60 USD, da sich der Wert eines CMS Energy-Anteils am 01.10.2026 auf 63.64 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 11.40 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von CMS Energy belief sich jüngst auf 19.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch