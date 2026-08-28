S&P 500-Papier CMS Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CMS Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der CMS Energy-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 41.95 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 23.838 CMS Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’629.32 USD, da sich der Wert einer CMS Energy-Aktie am 27.08.2026 auf 68.35 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 62.93 Prozent.

CMS Energy war somit zuletzt am Markt 21.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch