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|Rentable CME Group A-Investition?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in CME Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden CME Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 269.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 3.710 CME Group A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CME Group A-Papiers auf 305.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’134.19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 13.42 Prozent.
Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 109.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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