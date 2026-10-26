S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden CME Group A-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 269.54 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die CME Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 3.710 CME Group A-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CME Group A-Papiers auf 305.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’134.19 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 13.42 Prozent.

Der Marktwert von CME Group A betrug jüngst 109.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch