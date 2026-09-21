CME Grou a Aktie 3262089 / US12572Q1058
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CME Group A von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die CME Group A-Aktie Anlegern gebracht.
Am 21.09.2016 wurde die CME Group A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 108.91 USD. Bei einem CME Group A-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 91.819 CME Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 276.01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’342.94 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 153.43 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für CME Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 99.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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