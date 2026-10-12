S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2021 wurden CME Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 202.81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49.307 CME Group A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 13’833.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 280.56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +38.34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für CME Group A eine Börsenbewertung in Höhe von 100.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch