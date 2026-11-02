S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 02.11.2023 wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 212.57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47.043 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 303.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’260.71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.61 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte CME Group A einen Börsenwert von 108.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch