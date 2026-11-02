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|Profitabler CME Group A-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
S&P 500-Papier CME Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CME Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in CME Group A eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.11.2023 wurde das CME Group A-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 212.57 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die CME Group A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 47.043 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der CME Group A-Aktie auf 303.14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’260.71 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.61 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte CME Group A einen Börsenwert von 108.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CME Group Inc (A)
Analysen zu CME Group Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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