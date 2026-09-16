Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Clorox von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Clorox-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Clorox-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Clorox-Papier an diesem Tag 166.61 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Clorox-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.600 Clorox-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 52.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 87.16 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 47.69 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Clorox bezifferte sich zuletzt auf 10.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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