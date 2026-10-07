S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Clorox-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Clorox-Aktie bei 125.00 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Clorox-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.800 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66.82 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 06.10.2026 auf 83.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33.18 Prozent.

Der Clorox-Wert an der Börse wurde auf 9.88 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch