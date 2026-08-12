S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet

Das Clorox-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 160.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Clorox-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.212 Clorox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 672.40 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 11.08.2026 auf 108.25 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32.76 Prozent verringert.

Alle Clorox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch