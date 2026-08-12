Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Clorox eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Das Clorox-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 160.99 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Clorox-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.212 Clorox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 672.40 USD, da sich der Wert einer Clorox-Aktie am 11.08.2026 auf 108.25 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32.76 Prozent verringert.
Alle Clorox-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13.04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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