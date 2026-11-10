S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citizens Financial Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 48.02 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 20.825 Citizens Financial Group-Papiere. Die gehaltenen Citizens Financial Group-Papiere wären am 09.11.2026 1’355.69 USD wert, da der Schlussstand 65.10 USD betrug. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’355.69 USD entspricht einer Performance von +35.57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 26.37 Mrd. USD. Citizens Financial Group-Anteile wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Das Citizens Financial Group-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch