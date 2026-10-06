S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citizens Financial Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’610 0.7%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’218 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 99.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Citizens Financial Group-Investition im Blick 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citizens Financial Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Citizens Financial Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Citizens Financial Group
57.14 EUR -0.45%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 381.971 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 64.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’564.55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145.65 Prozent.

Alle Citizens Financial Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.13 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Citizens Financial Group Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten