S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citizens Financial Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.18 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 381.971 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 64.31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’564.55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 145.65 Prozent.

Alle Citizens Financial Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 27.13 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Citizens Financial Group-Aktie fand am 24.09.2014 an der Börse NYSE statt. Ihren ersten Handelstag begann die Citizens Financial Group-Aktie bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch