S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Citizens Financial Group-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 52.28 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hat, hat nun 1.913 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 131.73 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 31.08.2026 auf 68.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.73 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Citizens Financial Group belief sich jüngst auf 29.36 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Papier wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Citizens Financial Group-Anteils bei 23.08 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch