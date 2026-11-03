S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Citizens Financial Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.17 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.821 Citizens Financial Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 248.11 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Anteils am 02.11.2026 auf 64.93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 148.11 Prozent.

Citizens Financial Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26.74 Mrd. USD. Am 24.09.2014 wagte die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des Citizens Financial Group-Papiers lag damals bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch