Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citizens Financial Group von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Citizens Financial Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 5 Jahren wurden Citizens Financial Group-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47.46 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Citizens Financial Group-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.107 Citizens Financial Group-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 134.64 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 12.10.2026 auf 63.90 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 34.64 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Citizens Financial Group einen Börsenwert von 26.80 Mrd. USD. Das Citizens Financial Group-Papier wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Citizens Financial Group-Aktie lag beim Börsengang bei 23.08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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