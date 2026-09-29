Citizens Financial Group Aktie 24463356 / US1746101054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
29.09.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citizens Financial Group-Aktie Anlegern gebracht.
Am 29.09.2025 wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 53.65 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’207.83 USD wert. Mit einer Performance von +20.78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 27.55 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Citizens Financial Group-Aktie lag damals bei 23.08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!