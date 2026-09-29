S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citizens Financial Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.09.2025 wurde die Citizens Financial Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Citizens Financial Group-Anteile an diesem Tag bei 53.65 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Citizens Financial Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18.639 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Citizens Financial Group-Papiers auf 64.80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’207.83 USD wert. Mit einer Performance von +20.78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Citizens Financial Group zuletzt 27.55 Mrd. USD wert. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Citizens Financial Group-Aktie lag damals bei 23.08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch