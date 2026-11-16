S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citigroup-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Citigroup-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 54.63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.830 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 227.00 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Papiers am 13.11.2026 auf 124.01 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 127.00 Prozent.

Der Börsenwert von Citigroup belief sich zuletzt auf 204.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch