Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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19.10.2026 16:02:17
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Citigroup-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Citigroup-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 49.48 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 202.102 Citigroup-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Citigroup-Aktie auf 124.26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’113.18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 151.13 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Citigroup betrug jüngst 208.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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