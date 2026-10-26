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|Lukrative Citigroup-Anlage?
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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Citigroup-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Citigroup-Anteile letztlich bei 98.78 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Citigroup-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.012 Citigroup-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122.11 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 23.10.2026 auf 120.62 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 22.11 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 201.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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