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Rentable Citigroup-Investition? 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Citigroup-Investment verdienen können.

Citigroup
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Am 21.09.2016 wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Citigroup-Aktie bei 46.90 USD. Bei einem Citigroup-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.322 Citigroup-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Citigroup-Papiers auf 131.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’809.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +180.96 Prozent.

Alle Citigroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 220.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Douglas Freer / Shutterstock.com
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