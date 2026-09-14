Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’917 1.0%  SPI 19’626 0.9%  Dow 52’415 -0.3%  DAX 25’450 -0.5%  Euro 0.9441 -0.3%  EStoxx50 6’259 -1.1%  Gold 4’273 -1.7%  Bitcoin 64’088 2.2%  Dollar 0.8184 0.2%  Öl 109.0 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Sanofi-Aktie steigt: Konzern beteiligt sich an deutscher Cheplapharm
AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Brustkrebs-Pille verfehlt wichtiges Studienziel
S&P 500-Papier Philip Morris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Philip Morris-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Suche...

Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable Citigroup-Investition? 14.09.2026 16:02:19

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Citigroup-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Citigroup
110.70 CHF -1.86%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde die Citigroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.454 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 138.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 201.83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101.83 Prozent.

Citigroup war somit zuletzt am Markt 232.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Kiev.Victor / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Citigroup Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?