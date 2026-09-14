S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Citigroup-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 68.78 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Citigroup-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.454 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 138.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 201.83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 101.83 Prozent.

Citigroup war somit zuletzt am Markt 232.26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch