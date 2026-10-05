Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Citigroup eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Citigroup-Papier an diesem Tag bei 39.88 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Citigroup-Aktie investiert hat, hat nun 2.508 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 322.22 USD, da sich der Wert eines Citigroup-Anteils am 02.10.2026 auf 128.50 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 222.22 Prozent.
Alle Citigroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 215.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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