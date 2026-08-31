Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Citigroup-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Citigroup-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 96.57 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Citigroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10.355 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Citigroup-Aktie auf 132.90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’376.20 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’376.20 USD, was einer positiven Performance von 37.62 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Citigroup belief sich zuletzt auf 223.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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