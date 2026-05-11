S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr abgeworfen

Citigroup-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, befänden sich nun 1.400 Citigroup-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.72 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 08.05.2026 auf 125.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 75.72 Prozent vermehrt.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 215.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch