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Citigroup-Investmentbeispiel 11.05.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Citigroup eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Citigroup
98.74 CHF -1.49%
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Citigroup-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 71.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, befänden sich nun 1.400 Citigroup-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 175.72 USD, da sich der Wert einer Citigroup-Aktie am 08.05.2026 auf 125.55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 75.72 Prozent vermehrt.

Der Citigroup-Wert an der Börse wurde auf 215.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Douglas Freer / Shutterstock.com
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Short 13’609.69 19.55 B3CS5U
Short 13’880.28 13.94 SV5BGU
Short 14’402.58 8.97 S43BWU
SMI-Kurs: 13’135.76 11.05.2026 15:53:49
Long 12’547.31 19.85 SJQBZU
Long 12’245.85 13.65 S7SB9U
Long 11’722.83 8.91 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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