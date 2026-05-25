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Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242

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Investmentbeispiel 25.05.2026 16:02:16

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citigroup-Aktie gebracht.

Citigroup
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Die Citigroup-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Citigroup-Papiers betrug an diesem Tag 77.28 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Citigroup-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 129.400 Citigroup-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (125.09 USD), wäre das Investment nun 16’186.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 61.87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Citigroup bezifferte sich zuletzt auf 214.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Douglas Freer / Shutterstock.com
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