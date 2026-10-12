Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Citigroup-Investition?
|
12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Citigroup-Aktie Investoren gebracht.
Am 12.10.2021 wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 14.156 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Citigroup-Papiers auf 129.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’835.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83.52 Prozent erhöht.
Insgesamt war Citigroup zuletzt 216.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Citigroup Inc.
|
07:01
|Ausblick: Citigroup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.10.26
|S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citigroup-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26
|S&P 500-Titel Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Citi Leads Industry Dialogue on the Agentic Future of Finance in Hong Kong (EQS Group)
|
28.09.26
|Erste Schätzungen: Citigroup gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.09.26
|Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance? (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Citi Engages Future Leaders Through Mastercard AI Digital Safari Program in New York (EQS Group)
|
22.09.26
|Family Offices in Asia Pacific Lead Global Portfolio Outperformance, Direct Investing and AI Investment Opportunities: Citi Wealth 2026 Survey Reveals (EQS Group)
Analysen zu Citigroup Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.