S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Citigroup-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 12.10.2021 wurden Citigroup-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 70.64 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Citigroup-Aktie investierten, hätten nun 14.156 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Citigroup-Papiers auf 129.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’835.22 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83.52 Prozent erhöht.

Insgesamt war Citigroup zuletzt 216.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch