S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Cincinnati Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cincinnati Financial-Anteile bei 121.08 USD. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hat, hat nun 8.259 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cincinnati Financial-Aktie auf 174.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’443.01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 44.30 Prozent angewachsen.

Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch