Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Galderma133539272
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Cincinnati Financial-Anlage? 07.08.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Cincinnati Financial
142.67 CHF -0.84%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurden Cincinnati Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cincinnati Financial-Anteile bei 119.29 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hat, hat nun 0.838 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cincinnati Financial-Aktie auf 179.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.09 Prozent angewachsen.

Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten