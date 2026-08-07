Cincinnati Financial Aktie 918450 / US1720621010
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cincinnati Financial von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Cincinnati Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurden Cincinnati Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Cincinnati Financial-Anteile bei 119.29 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hat, hat nun 0.838 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cincinnati Financial-Aktie auf 179.04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.09 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 50.09 Prozent angewachsen.
Cincinnati Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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