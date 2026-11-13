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|Lukratives Cincinnati Financial-Investment?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Cincinnati Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cincinnati Financial-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cincinnati Financial-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurde die Cincinnati Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 166.01 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cincinnati Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60.237 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 11’463.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190.31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.64 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Cincinnati Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 29.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Cincinnati Financial Corp.
Analysen zu Cincinnati Financial Corp.
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