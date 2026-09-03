S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Church Dwight-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Church Dwight-Papier an diesem Tag bei 93.28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.072 Church Dwight-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 99.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106.48 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6.48 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Church Dwight eine Börsenbewertung in Höhe von 23.62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch