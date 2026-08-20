S&P 500-Papier Church Dwight-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Church Dwight-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Church Dwight-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Church Dwight-Anteile an diesem Tag bei 86.02 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Church Dwight-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11.625 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 99.01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’151.01 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.10 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Church Dwight eine Marktkapitalisierung von 23.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch