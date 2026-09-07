Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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|Lukratives Chubb-Investment?
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07.09.2026 10:02:28
S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Chubb-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Chubb-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Chubb-Aktie statt. Der Schlusskurs der Chubb-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 277.38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.605 Chubb-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (341.59 USD), wäre das Investment nun 1’231.49 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’231.49 USD, was einer positiven Performance von 23.15 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Chubb bezifferte sich zuletzt auf 131.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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