Heute vor 10 Jahren wurde das Chubb-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 110.12 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Chubb-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.908 Chubb-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Chubb-Papiers auf 371.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337.48 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 237.48 Prozent.

Chubb war somit zuletzt am Markt 141.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch