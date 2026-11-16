S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Chubb-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 167.89 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Chubb-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.564 Chubb-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 375.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’380.55 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 123.81 Prozent angezogen.

Chubb erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch