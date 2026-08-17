Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
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17.08.2026 10:02:40
S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Chubb von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Chubb-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Chubb-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Chubb-Papiers betrug an diesem Tag 200.04 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4.999 Chubb-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 1’717.86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 343.64 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 71.79 Prozent.
Chubb war somit zuletzt am Markt 132.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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