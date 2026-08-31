S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Chubb-Anteile bei 110.33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.906 Chubb-Papiere. Die gehaltenen Chubb-Anteile wären am 28.08.2026 308.10 USD wert, da der Schlussstand 339.92 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208.10 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Chubb eine Börsenbewertung in Höhe von 131.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch