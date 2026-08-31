Chubb Aktie 4432874 / CH0044328745
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Chubb-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 10:02:22
S&P 500-Papier Chubb-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chubb-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Chubb gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Chubb-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Chubb-Anteile bei 110.33 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.906 Chubb-Papiere. Die gehaltenen Chubb-Anteile wären am 28.08.2026 308.10 USD wert, da der Schlussstand 339.92 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 208.10 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Chubb eine Börsenbewertung in Höhe von 131.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chubb Ltd
Analysen zu Chubb Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.